В 77 детсадах Ивановской области из 86 завершился ремонт по губернаторской программе

В конце октября общественники представят губернатору список объектов на 2024 год.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с родителями воспитанников проинспектировал итог ремонта в детском саду №153 в областном центре.
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