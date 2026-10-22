В ночь на 22 октября в сторону Московского региона, по данным Сергея Собянина, летели 630 беспилотников — атака стала одной из крупнейших с начала 2026 года.
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