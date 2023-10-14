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ИАНЕД

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Актер Андрей Соколов пожаловался, что Марк Захаров не давал ему ролей в театре

Актер Андрей Соколов рассказал изданию Абзац, что Марк Захаров не давал ему ролей в театре «Ленком». Соколов служит в этом театре с 1990 года и считает, что данный храм искусства проходит эпоху перемен, которую он назвал «болезненной».

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