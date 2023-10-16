В сербском «Спартаке» Кержаков получает 2 тысячи долларов в месяц

Главный тренер клуба «Спартак Суботица» Александр Кержаков рассказал о своей зарплате. В интервью «Спорт-Экспрессу» Кержаков признался, что зарабатывает в сербской команде столько же, сколько до этого в кипрской «Кармиотиссе», — около двух тысяч долларов в месяц.