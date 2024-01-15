Суд запретил продавать в РФ устройства для скрытия номеров авто от камер

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и принял решение о запрете продавать через сайты в интернете, в том числе на платформе Aliexpress, устройства, которые помогают скрывать номера машин от камер видеонаблюдения.
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