Появились новые детали дела о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой

Кадры избиения Салтанат Нукеновой потрясли весь Казахстан. Бывший министр национальной экономики Республики Куандык Бишимбаев, по версии следствия, жестоко избивал свою супругу Салтанат на протяжении восьми часов.
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