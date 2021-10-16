ФРГ и Турция договорились продолжить переговоры с исламистами — Меркель

Германия и Турция обсудили переговоры своих представителей с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и условились продолжить данные усилия, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 16 октября на пресс-конференции в Стамбуле, которую транслировал телеканал N-tv.
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