Смертельное ДТП на юге Москвы: автомобиль влетел в отбойник и перевернулся на газоне

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на юге Москвы. Смертельная авария, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, произошла около 05:00 во вторник, 17 мая, на внутренней стороне ТТК, в районе дома № 19 в 1-м Кожуховском проезде.