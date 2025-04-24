Трансафганская магистраль раздражает англосаксов

Россия, Пакистан и Афганистан планируют в мае обсудить перспективы проекта Трансафганской магистрали – железнодорожной артерии протяжённостью около 600 км и пропускной способностью 20 млн тонн грузов в год.
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