Мешок Деда Мороза с украшениями и 18 тысячами евро изъяли таможенники

Российские таможенники перехватили отправленную в Латвию посылку с мешком Деда Мороза, в которой из страны незаконно пытались вывезти 18 тысяч евро (около 1,99 млн рублей), ювелирные украшения и лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы.
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