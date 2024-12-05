Мешок Деда Мороза с украшениями и 18 тысячами евро изъяли таможенники

Российские таможенники перехватили отправленную в Латвию посылку с мешком Деда Мороза, в которой из страны незаконно пытались вывезти 18 тысяч евро (около 1,99 млн рублей), ювелирные украшения и лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы.