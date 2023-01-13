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Эксперт Вехов: любой иностранный смартфон можно дистанционно заблокировать

Эксперт Вехов: любой иностранный смартфон можно дистанционно заблокировать

Виталий Вехов, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ им. Н. Э. Баумана и эксперт в области информационной безопасности, во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал о том, что любой смартфон иностранного производства возможно превратить в «кирпич».

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