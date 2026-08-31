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Фигуристка Елизавета Андреева рассказала, что уходит от Этери Тутберидзе туда, где "спортсмена видят не только в моменте результата"

Фигуристка Елизавета Андреева рассказала, что уходит от Этери Тутберидзе туда, где "спортсмена видят не только в моменте результата"

16-летняя фигуристка Елизавета Андреева, которая ранее тренировалась у Этери Тутберидзе, заявила, что уходит от тренера туда, где "спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе".

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