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Царьград

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Центробанк прогнозирует дезинфляционный эффект из-за вывозных трудностей

Центробанк прогнозирует дезинфляционный эффект из-за вывозных трудностей

Центробанк предупреждает о дезинфляционном эффекте от трудностей с вывозом зерна из России. Снижение цен может неблагоприятно сказаться на будущем урожае, затрудняя финансовое положение аграриев.

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