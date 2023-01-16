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«Студенческий десант» высадился в Управлении Госавтоинспекции Смоленской области

Группа студентов СмолГУ и колледжа СФ МЮИ, желающих поближе познакомиться со службой дорожных полицейских, прибыла сегодня днем в Управление Госавтоинспекции, где их встретил заместитель начальника Управления подполковник полиции Юрий Гончарук.

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