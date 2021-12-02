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  • карюкалов вячеслав
    Это точно.Наказание Литвы
  • Briz Bazelik
    Не допускать нужно-было ЕЩЁ ВЧЕРА, - как-только такое обнаружено. Эти "крысяки" не зря там "пасутся", - "пиндос"- ест...ОБСЕ выдавала ВСУ...
  • Briz Bazelik
    "Ети-ж их мать"?! Они ЧТО, - "марсиане"?!? Это-же, до какой степени, у них прогрессирует ПАТОЛОГИЯ "ДЕРЬМОкрактии", с...Запретные термины

Способна ли 44-я дивизия ПВО Балтийского флота купировать удар НАТО?

Способна ли 44-я дивизия ПВО Балтийского флота купировать удар НАТО?

Способна ли 44-я дивизия ПВО Балтийского флота купировать удар НАТО?На фоне спешного расширения присутствия Объединённых сухопутных войск (ОВС) НАТО и явных эскалационных признаков на балтийском операционном направлении Восточноевропейского условного театра военных действий особую актуальность обретает анализ противоракетного потенциала калининградской зоны A2/AD и белорусского противовоздушного заслона, прикрывающих «Сувалкский коридор» и стратегически важную военно-промышленную инфраструктуру России в её европейской части.

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