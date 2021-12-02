Способна ли 44-я дивизия ПВО Балтийского флота купировать удар НАТО?На фоне спешного расширения присутствия Объединённых сухопутных войск (ОВС) НАТО и явных эскалационных признаков на балтийском операционном направлении Восточноевропейского условного театра военных действий особую актуальность обретает анализ противоракетного потенциала калининградской зоны A2/AD и белорусского противовоздушного заслона, прикрывающих «Сувалкский коридор» и стратегически важную военно-промышленную инфраструктуру России в её европейской части.