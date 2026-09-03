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Крымская газета

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Где заправить бензин АИ-95 за 100 рублей литр в Крыму 3 сентября: адреса АЗС

Где заправить бензин АИ-95 за 100 рублей литр в Крыму 3 сентября: адреса АЗС

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что с 1 сентября на АЗС компаний ТЭС и АТАН бензин марки АИ-95 можно будет приобрестиза 100 рублей литр.

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