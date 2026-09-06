В Рязанской области в результате атаки БПЛА ВСУ загорелось промышленное предприятие

В Рязанской области 5 сентября 2026 года в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на одном из промышленных предприятий региона.
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