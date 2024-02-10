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Добрый Мир

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«России не место в цивилизованном мире»: интервью Путина Такеру Карлсону – комментарии иностранцев

«России не место в цивилизованном мире»: интервью Путина Такеру Карлсону – комментарии иностранцев

Вчера 105K прочитали «Интервью прошло именно так, как и ожидалось: Путин продемонстрировал ту лёгкость и завидную непринуждённость, с которыми можно одолеть одного из самых видных представителей американских СМИ», – пишет Rolling Stone.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Не припомню, чтобы ещё чье-либо  интервью обсуждалось с таким интересом в других странах. Вот только японец явно погорячился насчет &quot;цивилизованного мира&quot;, представителем которого он является. Что же это за цивилизация такая, которая примерно раз в сто лет объединяется чтобы уничтожить Россию - ведь именно это весь Мир наблюдает в реальном времени здесь и сейчас... Убереги Бог Россию и весь остальной Мир от такой &quot;цивилизации&quot;!
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15 час.
Вячеслав Денисов
Да, уж... с такими цивильными, как европедики и пиндосские БЛМ нам конечно не по пути!
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7 час.

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