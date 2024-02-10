«России не место в цивилизованном мире»: интервью Путина Такеру Карлсону – комментарии иностранцев

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Не припомню, чтобы ещё чье-либо интервью обсуждалось с таким интересом в других странах. Вот только японец явно погорячился насчет "цивилизованного мира", представителем которого он является. Что же это за цивилизация такая, которая примерно раз в сто лет объединяется чтобы уничтожить Россию - ведь именно это весь Мир наблюдает в реальном времени здесь и сейчас... Убереги Бог Россию и весь остальной Мир от такой "цивилизации"!