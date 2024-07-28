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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колыванов о «Спартаке»: «Такая серьезная команда должна обыгрывать «Химки» и показывать красивый футбол. Выиграет 3:1 и реабилитируется за поражение в 1-м туре, думаю»

Колыванов о «Спартаке»: «Такая серьезная команда должна обыгрывать «Химки» и показывать красивый футбол. Выиграет 3:1 и реабилитируется за поражение в 1-м туре, думаю»

Команды встретятся во втором туре Мир РПЛ в воскресенье. Начало матча – в 15:00 по московскому времени.

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