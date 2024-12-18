Ольга Бузова после слухов беременности решила сесть на жесткую диету

Ведущая и певица Ольга Бузова вновь оказалась в центре слухов о беременности, появившись на съемках новогоднего выпуска шоу Comedy Club в облегающем платье, которое акцентировало внимание на её округлившемся животике.
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