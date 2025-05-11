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Бочаров покинет «Торпедо». Голкипер «Сибири» Костин может его заменить (Артур Хайруллин)

Бочаров покинет «Торпедо». Голкипер «Сибири» Костин может его заменить (Артур Хайруллин)

Действующее соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и одержал 13 побед, отражая 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,76.

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