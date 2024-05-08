Waldorf Astoria Seychelles Platte Island за ответственное гостеприимство

В начале мая роскошный сейшельский курорт Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, следуя стратегии Hilton «Путешествия с пользой» (Travel with Purpose), направленной на продвижение осознанных путешествий, объявил о партнерстве с Ханнесом Енике.
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