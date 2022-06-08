"Пришла расплата": за важное должностное лицо "крепко" взялись силовики в Приморье

"Пришла расплата": за важное должностное лицо "крепко" взялись силовики в Приморье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела охраны объектов животного мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх