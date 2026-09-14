ФАО предсказало сокращение поставок продовольствия в 2027 году

Глава отделения ФАО по связям с РФ Олег Кобяков заявил, что блокировка Ормузского пролива повлечет спад производства и поставок продовольствия в этом году и в 2027 году.
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