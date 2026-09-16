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Битва лозунгов. Как партии играют в креатив на выборах-2026

Битва лозунгов. Как партии играют в креатив на выборах-2026

С 18 по 20 сентября в Свердловской области пройдут большие парламентские выборы – жителям предстоит избрать новые составы Госдумы и регионального заксобрания.

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