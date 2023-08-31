ХОТИТЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ БИЛЕТА И ДЕНЕГ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ?

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Sergey Ivanov

Что так по- вегетариански? А если власть употребить? Статья «о разжигании» очень даже подходит! И иски от пассажиров, по его вине опоздавших на рейс. А еще- моральный ущерб. И вот после этого этот субчик назавтра же окажется за воротами. А остальные «сотрудники» сильно поумнеют!