Любопытно, однако

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ХОТИТЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ БИЛЕТА И ДЕНЕГ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ?

ХОТИТЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ БИЛЕТА И ДЕНЕГ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ?

Тогда летайте "Уральскими авиалиниями"! Пассажиры "Уральских авиалиний" объединились против сотрудника компании, который вот уже два года кошмарит людей в Домодедово.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Что так по- вегетариански? А если власть употребить? Статья «о разжигании» очень даже подходит! И иски от пассажиров, по его вине опоздавших на рейс. А еще- моральный ущерб. И вот после этого этот субчик назавтра же окажется за воротами. А остальные «сотрудники» сильно поумнеют!
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13 час.
Павел Еремеев
Буду рад новостям, что его наказали и физически &quot;добрые&quot; люди.
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11 час.
Юрий Гусев
Уральские авиалинии, ельцин-центр, ... Что-то здесь насторажиавет...
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3 час.

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