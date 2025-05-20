ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Бессонов
    https://www.youtube.com/watch?v=CbsE6jY5llo а про грунт вот. Лучше скачайте пока Ютуб не прикрыли вообщеПолное раскрытие ...
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Астурия, «колыбель Реконкисты»

Астурия, «колыбель Реконкисты»

Хосе Касадо дель Алисаль. Святой Иаков в битве против мавров при Клавихо, фреска церкви Сан-Франциско-Эль-Гранде, Мадрид Испания – страна, которая, словно мозаика, была когда-то сложена из очень разных провинций.

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