Астурия, «колыбель Реконкисты»

Хосе Касадо дель Алисаль. Святой Иаков в битве против мавров при Клавихо, фреска церкви Сан-Франциско-Эль-Гранде, Мадрид Испания – страна, которая, словно мозаика, была когда-то сложена из очень разных провинций.