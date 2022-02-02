Два объявившихся сына Александра Абдулова не являются родственниками друг другу

Александра Коваля и Сергея Шиподько утверждают, что они являются сыновьями Александра Абдулова. Фото: из открытых источников На ток-шоу «Пусть говорят» несколько выпусков обсуждается тема внебрачных сыновей покойного актера Александра Абдулова.