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Два объявившихся сына Александра Абдулова не являются родственниками друг другу

Два объявившихся сына Александра Абдулова не являются родственниками друг другу

Александра Коваля и Сергея Шиподько утверждают, что они являются сыновьями Александра Абдулова. Фото: из открытых источников На ток-шоу «Пусть говорят» несколько выпусков обсуждается тема внебрачных сыновей покойного актера Александра Абдулова.

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