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Добрый Мир

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Разведка США встревожена. Путин оспаривает контроль НАТО над Гибралтаром и Суэцким каналом

Разведка США встревожена. Путин оспаривает контроль НАТО над Гибралтаром и Суэцким каналом

19K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях блумберг выпустил статью под названием "Действия Путина по обеспечению безопасности баз в Ливии" со ссылкой на Пентагон и ЦРУ.

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