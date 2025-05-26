«Их тоже родила какая-то мать»: Алаудинов раскрыл, что сделали с телами украинских боевиков на Курщине

БлокнотРУ Командир спецназа "Ахмад" считает, что идентификация погибших ВСУшников лишит Киев возможности записывать солдат в "пропавших без вести".
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