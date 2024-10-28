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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри – первый игрок АПЛ с 2008 года, выигравший «Золотой мяч». Тогда победил Роналду

Сегодня награда от France Football досталась хавбеку «Манчестер Сити» Родри. До этого дня последним футболистом, получившим «Золотой мяч» во время выступлений в Премьер-лиге, был Криштиану Роналду.

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