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Что мешает нашей жизни быть лучше – ошибки власти или спланированная политика

Что мешает нашей жизни быть лучше – ошибки власти или спланированная политика

Иногда говорят, что власть просто наделала ошибок. С кем не бывает. Только если они делаются сознательно и чередой, с нарушением прав человека и его свобод, это больше похоже не на ошибки, а на системную и продуманную политику в отношении народа.

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