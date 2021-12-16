Что мешает нашей жизни быть лучше – ошибки власти или спланированная политика

Иногда говорят, что власть просто наделала ошибок. С кем не бывает. Только если они делаются сознательно и чередой, с нарушением прав человека и его свобод, это больше похоже не на ошибки, а на системную и продуманную политику в отношении народа.
Иногда говорят, что власть просто наделала ошибок. С кем не бывает. Только если они делаются сознательно и чередой, с нарушением прав человека и его свобод, это больше похоже не на ошибки, а на системную и продуманную политику в отношении народа.
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