Патология или пиар: зачем юная Диана вышла замуж за пожизненно осужденного, рассказал психолог

Ильназ Галявиев, который убил 9 человек в гимназии Казани, женился на начинающей журналистке. Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии № 175, женился в колонии особого режима "Черный дельфин".
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