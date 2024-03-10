Приметы и поверья 11 марта предупреждают о неожиданных сюрпризах в жизни Полина АвдотьеваДавние климатические прогнозы и традиционные представления в народе в настоящий понедельник, 11 марта 2024 года, раскроют тайны о возможных угрозах этого весеннего дня и о категорических запретах, соблюдаемых в обществе.