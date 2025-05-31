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Богомаз рассказал о помощи пострадавшим при обрушении моста в Брянской области

Богомаз рассказал о помощи пострадавшим при обрушении моста в Брянской области

Медики работают на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. Организованы экстренные бригады скорой помощи для перевозки пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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