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Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки дронов

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки дронов

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

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