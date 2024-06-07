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ВКонтакте позволяет авторам получать платежи напрямую как частному лицу

ВКонтакте позволяет авторам получать платежи напрямую как частному лицу

Социальная сеть "ВКонтакте" расширила возможности для авторов контента, предоставив им возможность получать прямые выплаты как физическим лицам, минуя необходимость регистрации статуса юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого лица.

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