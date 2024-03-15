«Вояджер-1» послал неожиданный сигнал команде NASA

Инженеры NASA получили сигнал от космического аппарата "Вояджер-1" в межзвездном пространстве после нескольких месяцев отсутствия связи с аппаратом, что стало приятным знаком для астрономов, пытающихся решить проблему со связью, которая сохраняется уже четыре месяца.
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