«Вояджер-1» послал неожиданный сигнал команде NASA

Инженеры NASA получили сигнал от космического аппарата "Вояджер-1" в межзвездном пространстве после нескольких месяцев отсутствия связи с аппаратом, что стало приятным знаком для астрономов, пытающихся решить проблему со связью, которая сохраняется уже четыре месяца.