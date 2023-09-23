Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

«Решение не стало неожиданным. Это проблемы Канады, а не Нагорного». Родионенко о включении гимнаста в санкционный список

Никита Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Также он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх