Коллаж Царьграда В четверг, 7 ноября, президент России Владимир Путин по уже сложившейся традиции выступил на пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба.
"Всё, приехали!": Путин отправил послание Трампу. Мир будет, но – на наших условиях
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Первым послание наверняка после инаугурации отправит Трамп. И только потом - Путин свой ответ И Конечно, я например против слова «сделка» - это не для нашего Президента Нашей пишущей братии всех рангов не надо бы употреблять это слово-торговли - дела СВО это не тот случай, когда торгуются за рубль
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19 час.
ВС
Валентина Селезнева
Согласна с вами! И не надо строить иллюзий, что наши отношения могут наладиться! Пока правит капитал, ничего хорошего не будет! И, я сочувствую нашему президенту! Столько сил ему требуется сейчас!!!! Помоги ему,Господи!
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16 час.
МЕ
Михаил Е
Как это отказаться нельзя? Пусть с нашими проконсультируется - научат.
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4 час.
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