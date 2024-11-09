"Всё, приехали!": Путин отправил послание Трампу. Мир будет, но – на наших условиях

ВТ

Врам Тавризов

Первым послание наверняка после инаугурации отправит Трамп. И только потом - Путин свой ответ И Конечно, я например против слова «сделка» - это не для нашего Президента Нашей пишущей братии всех рангов не надо бы употреблять это слово-торговли - дела СВО это не тот случай, когда торгуются за рубль