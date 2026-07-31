Суд вынес решение второму фигуранту по делу погибшего ученого Зезина

Семья заявила, что после случившегося заболел ребёнок. После того, как портил поля института квадроциклом? Или после того, как его отец накинулся с кулаками на ученого в возрасте? В пятницу, 31 июля, суд вынес решение второму обвиняемому по делу гибели учёного РАН Никиты Зезина (статья "Хулиганство") в Екатеринбурге.
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