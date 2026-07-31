Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 567 подписчиков

Суд вынес решение второму фигуранту по делу погибшего ученого Зезина

Суд вынес решение второму фигуранту по делу погибшего ученого Зезина

Семья заявила, что после случившегося заболел ребёнок. После того, как портил поля института квадроциклом? Или после того, как его отец накинулся с кулаками на ученого в возрасте? В пятницу, 31 июля, суд вынес решение второму обвиняемому по делу гибели учёного РАН Никиты Зезина (статья "Хулиганство") в Екатеринбурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии