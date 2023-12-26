«Фронт может обвалиться в любой момент»: Россия подобрала ключи – украинский эксперт 

Россия сейчас проводит разведку боем, выискивая наиболее слабые места в обороне ВСУ. Когда на передовой тут и там будет большое количество насильственно мобилизованных украинских солдат, на каком-то участке они не выдержат напора, что приведет к обрушению всего фронта.