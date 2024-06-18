Экс-замминистра обороны Иванов владел автомобилями с номерами за 6 млн рублей

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, владел несколькими автомобилями класса люкс, госномера которых стоят больше шести миллионов рублей, сообщили в РИА Новости.
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