В Тамбове ищут человека, перегородившего столбами въезд на парковку

Администрация Тамбова ищет собственника металлических столбиков с натянутыми между ними тросами и цепями, которые были самовольно размещены на муниципальной земле в районе дома №30 в микрорайоне Северный в поселке Строитель и мешают проезду автомобилей.
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