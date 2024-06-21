Украинский пленный: офицеры ВСУ выдают солдатам "инструкции по самоубийству"

REUTERS/Alina Smutko Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещают военным сдаваться в плен и выдают им "инструкции по самоубийству", рассказал РИА Новости мобилизованный из Николаевской области военнопленный Юрий Водян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии