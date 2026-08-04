НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

Последнюю из пяти исторических мечетей села Кульбаево-Мараса признали памятником

Последнюю из пяти исторических мечетей села Кульбаево-Мараса признали памятником

Фото: okn.tatarstan.ru В селе Кульбаево-Мараса Нурлатского района выявленный объект культурного наследия — Пятую соборную мечеть 1915 года постройки — рекомендовали включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии