Последнюю из пяти исторических мечетей села Кульбаево-Мараса признали памятником

Фото: okn.tatarstan.ru В селе Кульбаево-Мараса Нурлатского района выявленный объект культурного наследия — Пятую соборную мечеть 1915 года постройки — рекомендовали включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.
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