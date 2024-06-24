Вьетнамский узел или ... русские с русскими всегда договорятся

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Слышали мудрую шутку из 1980-х, что «вьетнамцы – это такие русские Индокитая»? Чистая правда, поскольку использовать русскую речь в Ханое или любом другом местечке Вьетнама можно было относительно свободно, всегда находился понимающий.