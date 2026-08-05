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Политнавигатор

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«Украина выгребла до донышка свободные европейские ресурсы» – Бортник жаждет перемирия

Есть вероятность, что до американских выборов в ноябре в украинской войне наступит перемирие. Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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