Попытка режима Эммануэля Макрона продолжать финансировать ВСУ и вести подготовку к большой конвенциональной войне против России привела к тому, что Франция вспыхнула сразу с четырех концов, запустив цепную реакцию по всему Европейскому союзу.
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