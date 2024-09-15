Новые плюсы «Тройки»: пассажирам будут начислять кешбэк при пополнении через СБП Ирэн ОрлонскаяТеперь жители Москвы имеют возможность выгодно купить или пополнить свою карту «Тройка» с помощью Системы Быстрых Платежей (СБП).